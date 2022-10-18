День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

День автомобилиста поздравления, картинки, открытки

Национальный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье октября, в 2022 году выпадает на 29 октября. Поздравить с праздником, фактически, можно любого, кто ездит за рулем. А вот в народе, праздник называется просто: День шофера.

Кстати, в этот день поздравляют не только тех, кто сидит за баранкой. Открытки можно смело слать и автомеханикам, конструкторам, сотрудникам транспортных компаний и всех, кто так или иначе связан с автомобильным транспортом.

И так, как поздравлять принято с самого утра, Главред сделал подборку открыток и поздравлений, которые поднимут настроение человеку, так или иначе связанными с этим праздником.

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Сердечно поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты. Пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет. Пусть жизнь, как и любая поездка, приносит только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

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Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.

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Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепкого здоровья, легких путей, свободных и открытых дорог. Пусть каждая поездка будет удачной, всегда легкой и, как ясный день, приятной!

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Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю только зеленого света. Желаю много здоровья, ровных дорог, успешных поездок и надежного транспорта. Пусть сбываются все мечты.

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Поздравляю с Днём автомобилиста. Хочу пожелать бодрых сил и оптимизма по жизни, чудесного настроения и ощущения счастья за рулём, благополучной дороги и отсутствия на ней препятствий, крепкого здоровья тебе и твоему автомобилю.

Открытки ко Дню автомобилиста

День автомобилиста поздравления, открытки, картинки

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

День автомобилиста картинки, поздравления, открытки

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобилиста картинки прикольные

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!