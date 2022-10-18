УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

18 октября 2022, 06:01

Важно не забыть поздравить не только всех, кто сидит за рулем, а и "всех причастных".

День автомобилиста поздравления, картинки, открытки
День автомобилиста поздравления, картинки, открытки

Национальный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье октября, в 2022 году выпадает на 29 октября. Поздравить с праздником, фактически, можно любого, кто ездит за рулем. А вот в народе, праздник называется просто: День шофера.

Кстати, в этот день поздравляют не только тех, кто сидит за баранкой. Открытки можно смело слать и автомеханикам, конструкторам, сотрудникам транспортных компаний и всех, кто так или иначе связан с автомобильным транспортом.

И так, как поздравлять принято с самого утра, Главред сделал подборку открыток и поздравлений, которые поднимут настроение человеку, так или иначе связанными с этим праздником.

***

Сердечно поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты. Пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет. Пусть жизнь, как и любая поездка, приносит только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.

***

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепкого здоровья, легких путей, свободных и открытых дорог. Пусть каждая поездка будет удачной, всегда легкой и, как ясный день, приятной!

***

Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю только зеленого света. Желаю много здоровья, ровных дорог, успешных поездок и надежного транспорта. Пусть сбываются все мечты.

***

Поздравляю с Днём автомобилиста. Хочу пожелать бодрых сил и оптимизма по жизни, чудесного настроения и ощущения счастья за рулём, благополучной дороги и отсутствия на ней препятствий, крепкого здоровья тебе и твоему автомобилю.

Открытки ко Дню автомобилиста

День автомобилиста поздравления, открытки, картинки
День автомобилиста поздравления, открытки, картинки

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

День автомобилиста картинки, поздравления, открытки
День автомобилиста картинки, поздравления, открытки

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобилиста картинки прикольные
День автомобилиста картинки прикольные

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобилиста
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

04:05

Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всёФото

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

Реклама
03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

00:17

"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов станет отцом в четвертый раз

17 октября, понедельник
23:56

Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - АрестовичВидео

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

Реклама
22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

Реклама
18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять