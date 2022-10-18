День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

Важно не забыть поздравить не только всех, кто сидит за рулем, а и "всех причастных".
Национальный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье октября, в 2022 году выпадает на 29 октября. Поздравить с праздником, фактически, можно любого, кто ездит за рулем. А вот в народе, праздник называется просто: День шофера.
Кстати, в этот день поздравляют не только тех, кто сидит за баранкой. Открытки можно смело слать и автомеханикам, конструкторам, сотрудникам транспортных компаний и всех, кто так или иначе связан с автомобильным транспортом.
И так, как поздравлять принято с самого утра, Главред сделал подборку открыток и поздравлений, которые поднимут настроение человеку, так или иначе связанными с этим праздником.
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Сердечно поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты. Пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет. Пусть жизнь, как и любая поездка, приносит только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!
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Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.
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Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепкого здоровья, легких путей, свободных и открытых дорог. Пусть каждая поездка будет удачной, всегда легкой и, как ясный день, приятной!
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Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю только зеленого света. Желаю много здоровья, ровных дорог, успешных поездок и надежного транспорта. Пусть сбываются все мечты.
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Поздравляю с Днём автомобилиста. Хочу пожелать бодрых сил и оптимизма по жизни, чудесного настроения и ощущения счастья за рулём, благополучной дороги и отсутствия на ней препятствий, крепкого здоровья тебе и твоему автомобилю.
Открытки ко Дню автомобилиста
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!