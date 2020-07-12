С Днем фотографа – удачные поздравления и картинки в фокусе

День фотографа 2020 - поздравления яркие и открытки с Днем фотографа

На День фотографа 2020 поздравления дарят 12 июля – в день памяти святой Вероники.

По преданию, именно Вероника подала Христу плат ткани по пути на Голгофу, чтоб Тот мог утереть пот. На ткани отпечатался лик Христа (подлинный образ – icona vera), а саму святую Веронику спустя 2000 лет "произвели" в официальные покровительницы фотографии. И теперь в день ее памяти празднуется профессиональный праздник всех фотографов.

История фотографии кратко – когда появилась первая цветная фотография и как выглядит самая первая фотография в инстаграме, самая первая фотография кота и т.д. – описана в нашем материале День фотографа – поздравления и самые интересные первые фото в истории человечества.

На этот раз мы собрали самые лучшие поздравления с Днем фотографа – своими словами в прозе, прикольные стихи и короткие смс, смешные картинки и живые открытки.

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Поздравление с Днем фотографа своими словами, в стихах и смс – прикольные пожелания фотографу

Мы отмечаем день фотографа. Поздравляя ребят с этим праздником, мы хотим особо отметить, что эта работа не из легких. Дорогие вы наши, честь и хвала вам за ваш труд. Мы мечтаем разделить с вами этот праздник, чтобы от всего сердца поздравить вас и пожелать вам счастливых дней.

***

С Днем фотографа тебя мы поздравляем,

Стать великим тоже пожелаем.

Чтобы был ты нарасхват у всех изданий,

И не наступил предел твоих мечтаний.

***

Чудесные фото, прекрасные снимки

Хороший фотограф всегда создает,

И каждый себя на красивой картинке

При этом легко всякий раз узнает,

Уменье такое не сразу дается,

Здесь опыт ведь нужен и творческий труд,

Но только тебе все легко удается,

Так пусть работы все новые ждут!

***

Поздравляю с Днем фотографа! Ты смотришь на мир через объектив, и сохраняешь лучшие его мгновения на пленке… Я хочу пожелать тебе делать тысячи удачных снимков, и среди них – непременно несколько шедевров! И конечно, пусть в твоей жизни будет много счастья и любви!

***

Ты с фотоаппаратом не разлей вода,

Отличное фото создашь ты всегда.

С днем фотографа тебя поздравляю,

Тебе я фоток отличных желаю!

Успевай фотографировать ты все,

Не пропускай ты ничего,

Ракурс нужный выбери,

Улыбнись, запечатли!

***

Профессия фотографа – одна из самых замечательных профессий в нашем бренном мире. И сегодня мы от всего сердца хотим поздравить людей, которые работают на этом поприще. Пусть вам всегда везет и на работе, и в обычной повседневной жизни. Пусть будет больше радостных моментов, и счастье всегда открывает для вас свои двери.

***

День фотографа, не скроем,

Близок каждому из нас.

С этим праздником сегодня

Мы спешим поздравить вас!

Мыслей творческих желаем,

Вдохновения души,

Пусть сюжеты удивляют,

Снимки будут хороши!

***

Наше лето богато на праздники. Но один из них мы отмечаем особо торжественно. Это день фотографа. Хотим пожелать нашим любимым ценителям искусства, чтобы они никогда не уставали делать для нас замечательные снимки. Пусть их фотоаппарат всегда служит им верой и правдой, а работа приносит одно удовольствие.

***

Запечатлишь красиво чью-то ты слезинку,

Улыбку радости, надежду или грусть,

Сфотографируешь осеннюю дождинку,

Отснимешь радугу, рассвет и солнца луч.

Тебя спешу я с днем фотографа поздравить

И пожелать прекрасных творческих побед.

Ты по призванию художник. Что добавить?

Пусть будет жизнь как красочный сюжет!

***

Воспоминания, как птицы,

Нас в прошлое всегда зовут.

Но нашей памяти частицы

В фотографиях живут.

Фотограф просит улыбнуться...

Он очень милый человек!

К нему судьбы потоки льются

И застывают в нем навек.

Пускай фотограф будет сам

Улыбчивым, счастливым!

Своим примером скажет нам,

Что жить надо красиво!

***

Поздравляю с Днем фотографа! Будь настоящим профессионалом, ищи лучшие ракурсы и не приукрашивая истину, показывай ее с лучшей стороны! Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых мгновений, которые не грех увековечить на многих фотоснимках!

***

В каждом кадре вдохновенье,

Мастера рука.

Принимай фотографа!

Ожидают тебя же поздравленья

В День

съемки,

Выставки, портфолио,

Пусть, как лента кинопленки,

Жизнь проходит здорово!

Открытки с Днем фотографа и картинки