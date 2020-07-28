День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове

Прикольные поздравления с Днем ангела Владимира – своими словами в прозе, в стихах, короткие смс и открытки на День Владимира – в материале Главреда.
Дат, когда День ангела у Владимира – на самом деле много.
Вовы отмечают именины практически каждый месяц в году. Но 28 июля именины Владимира Красное солнышко совпали с другим большим праздником – это Крещение Руси 2020. А именины установлены, соответственно, в честь святого равноапостольного князя Владимира, который "крестным отцом" и выступал. Это главный День Владимира в Украине.
Читайте такжеПривітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та текстиПо характеру Вовы – люди спокойные, необидчивые, а в жизни ценят гармонию. Они уверены в себе и могут за себя постоять. Так что смешные прикольные поздравления с Днем ангела Владимира придутся именинникам по душе.
В переводе имя Владимир означает "тот, кто владеет мерой". Так что короткое смс с праздником Владимира или просто картинки с Днем ангела Вовчика – тоже понравятся виновнику торжества.
А вообще Владимир очень любит комплименты в свой адрес, когда его хвалят. Так что в качестве поздравления с Днем Владимира можно подобрать и хвалебные стихи.
Когда день ангела Владимира по церковному календарю
- январь – 21, 24, 31;
- февраль – 7, 10, 12, 16, 26;
- март – 3, 7, 21, 25;
- апрель – 3 и 6;
- июнь – 20 и 27;
- июль – 10 и 28;
- август – 13 и 27;
- сентябрь – 2, 7, 9, 13, 15, 16;
- октябрь – 1, 4, 9, 17, 21;
- ноябрь – 3, 4, 5, 16, 25;
- декабрь – 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31.
Как уже упоминалось, 28 июля – день памяти великого князя Владимира, а 17 октября – день памяти святого новгородский князя Владимира Ярославовича. Остальные даты – дни памяти новомучеников с именем Владимир.
Главный день ангела Владимира по церковному календарю в православии – это седьмое февраля, в день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.
С Днем Владимира – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днём Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.
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С Днем святого Владимира вас поздравляю,
Пусть святой ваш всегда бережет вас повсюду.
Вам успехов, здоровья и счастья желаю,
Голова пусть плохое всё тут же забудет.
***
С Днем святого Владимира,
Вас от души сегодня поздравляю,
Благополучия земного
И только радости бескрайней я желаю.
Пусть ваше сердце счастье наполняет,
И милосердие вас только окружает,
Пусть вера в чудеса вам помогает,
И от ненастья небо лишь оберегает.
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Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!
***
Вовка, Вовочка, Владимир,
Поздравления принимай.
Будет судьбой всегда хранимый,
И по жизни бед не знай.
Будь здоровым, невредимым,
Достигай любых вершин.
Будь счастливым и любимым,
С днем поздравляю именин.
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Поздравляю с Днем Владимира и от души желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило красное солнышко, чтобы сердце истинно ценило и уважало давние традиции православного народа. Пусть великий князь всегда служит примером самоотверженности, мудрости и целеустремленности, пусть тебе всегда удается добиваться своего.
***
На именины тебе, Вова,
Желаю счастья, долгих лет,
Живи роскошно и здорово,
Всегда любовью будь согрет!
***
Поздравляем всех Владимиров с праздником их небесного покровителя, пусть его верность долгу и родной земле ведет вас во всех начинаниях.
***
Сегодня именины у Владимира,
Обладателям этого имени,
Пожелаю вечной радости,
Спокойной, легкой старости.
Пожелаю фарта и везенья,
Счастья долгового мгновенья,
Здоровья и богатства,
Любящего братства.
***
Сегодня день княжьего имени – Владимира! Мы поздравляем его со святыми именинами! Пусть он будет вечно окружен друзьями и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще помогут ему добиваться успехов!