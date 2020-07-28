День ангела Владимира – красивые картинки и пожелания любимому Вове

День Владимира - открытки и поздравления на именины Владимира / yaltanews.com

Дат, когда День ангела у Владимира – на самом деле много.

Вовы отмечают именины практически каждый месяц в году. Но 28 июля именины Владимира Красное солнышко совпали с другим большим праздником – это Крещение Руси 2020. А именины установлены, соответственно, в честь святого равноапостольного князя Владимира, который "крестным отцом" и выступал. Это главный День Владимира в Украине.

Читайте такжеПривітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та текстиПо характеру Вовы – люди спокойные, необидчивые, а в жизни ценят гармонию. Они уверены в себе и могут за себя постоять. Так что смешные прикольные поздравления с Днем ангела Владимира придутся именинникам по душе.

В переводе имя Владимир означает "тот, кто владеет мерой". Так что короткое смс с праздником Владимира или просто картинки с Днем ангела Вовчика – тоже понравятся виновнику торжества.

А вообще Владимир очень любит комплименты в свой адрес, когда его хвалят. Так что в качестве поздравления с Днем Владимира можно подобрать и хвалебные стихи.

Когда день ангела Владимира по церковному календарю

январь – 21, 24, 31;

– 21, 24, 31; февраль – 7, 10, 12, 16, 26;

– 7, 10, 12, 16, 26; март – 3, 7, 21, 25;

– 3, 7, 21, 25; апрель – 3 и 6;

– 3 и 6; июнь – 20 и 27;

– 20 и 27; июль – 10 и 28;

– 10 и 28; август – 13 и 27;

– 13 и 27; сентябрь – 2, 7, 9, 13, 15, 16;

– 2, 7, 9, 13, 15, 16; октябрь – 1, 4, 9, 17, 21;

– 1, 4, 9, 17, 21; ноябрь – 3, 4, 5, 16, 25;

– 3, 4, 5, 16, 25; декабрь – 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31.

Как уже упоминалось, 28 июля – день памяти великого князя Владимира, а 17 октября – день памяти святого новгородский князя Владимира Ярославовича. Остальные даты – дни памяти новомучеников с именем Владимир.

Главный день ангела Владимира по церковному календарю в православии – это седьмое февраля, в день памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

С Днем Владимира – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днём Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

***

С Днем святого Владимира вас поздравляю,

Пусть святой ваш всегда бережет вас повсюду.

Вам успехов, здоровья и счастья желаю,

Голова пусть плохое всё тут же забудет.

***

С Днем святого Владимира,

Вас от души сегодня поздравляю,

Благополучия земного

И только радости бескрайней я желаю.

Пусть ваше сердце счастье наполняет,

И милосердие вас только окружает,

Пусть вера в чудеса вам помогает,

И от ненастья небо лишь оберегает.

***

Сегодня твой день, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, а смело смотрит им в лицо, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

***

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

***

Поздравляю с Днем Владимира и от души желаю, чтобы в твоей жизни всегда светило красное солнышко, чтобы сердце истинно ценило и уважало давние традиции православного народа. Пусть великий князь всегда служит примером самоотверженности, мудрости и целеустремленности, пусть тебе всегда удается добиваться своего.

***

На именины тебе, Вова,

Желаю счастья, долгих лет,

Живи роскошно и здорово,

Всегда любовью будь согрет!

***

Поздравляем всех Владимиров с праздником их небесного покровителя, пусть его верность долгу и родной земле ведет вас во всех начинаниях.

***

Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

***

Сегодня день княжьего имени – Владимира! Мы поздравляем его со святыми именинами! Пусть он будет вечно окружен друзьями и уважаем знакомыми и коллегами! Пусть мужественность, сильный характер и острый ум еще помогут ему добиваться успехов!

День ангела Владимира – открытки и картинки