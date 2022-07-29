С днем ангела, Марина – душевные поздравления и красивые картинки именинницам

Поздравления с днем ангела Марине в прозе и стихах, стильные открытки и прикольные картинки - в подборке Главреда.
День Марины 2022 по церковному календарю отмечается только раз в год: 13 марта и 30 июля. В эти дни почитаются христианские святые Марина Македонская и Марина Антиохийская.
О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце лета, читайте в материале: День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
Имя Марина – латинского происхождения и в буквальном переводе означает "морская". Берет свое происхождение от эпитета Венеры - Venus Marina. С самого детства у Марин просматриваются такие черты как интеллект, рассудительность, эмоциональность и общительность. Наряду с тем, Марины довольно тщеславны и часто на первое место ставят не семью, а карьеру. Эти девушки склонны видеть в людях только хорошее и становятся замечательными подругами.
Открытки с днем ангела, Марина и сердечные поздравления в прозе и стихах подарят хорошее настроение и вызовут улыбку виновницы торжества.
С днем ангела, Марина – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю тебя, Маришка! Желаю быть счастливой, любимой, желанной, нужной, важной и дорогой в жизни близких людей. Желаю тебе, Марина, всегда оставаться безумно красивой, смелой, умной и жизнерадостной. И пусть каждый день будет твоим, пусть весь мир принадлежит тебе, Маришка. Желаю удачи и миллион возможностей для воплощения мечты.
***
Мариночка, солнышко, пускай все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого наилучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неиссякаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пускай в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!
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Маришка, я от души тебя поздравляю и желаю широкого и глубокого моря счастья в твоей жизни, в котором по твоему желанию будут чередоваться дни штиля успеха и бури удачи. Пусть для тебя всегда сияет солнце и веет теплый нежный бриз, пусть твое сердце во всем находит вдохновение и постоянно излучает любовь.
***
Дорогая Марина, позволь поздравить тебя сегодня, в этот прекрасный день! В честь праздника, хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой, даже самой необыкновенной мечты. Ведь ты, Марина, достойна всего самого лучшего и прекрасного! Поздравляю!
***
Марина, в имени твоем
Шум моря, ласковый прибой.
И в этот день мы говорим:
"Нам очень повезло с тобой!"
Пусть жизнь тебе вернет сполна
Всю доброту твою и свет.
Накроет счастья пусть волна,
Оберегая от всех бед.
Пускай же яркая звезда
Счастливой наградит судьбой.
И в день рожденья, и всегда
Пусть будут близкие с тобой!
***
Тебе мы, Марина, желаем удачи.
Будь самой счастливой, никак не иначе!
Успехов в работе, карьерного роста!
Пусть всё получается быстро и просто.
Желаем уюта, тепла и везения,
Любви, позитива, добра и терпения.
Пусть все неудачи проносятся мимо.
Прими поздравления, наша Марина!
***
Солнце для тебя сияет,
Судьба щедро помогает.
И на это есть причина:
С праздником тебя, Марина!
Будь во всём по жизни первой,
А счастливой будь — безмерно.
И здоровой, сильной очень.
Чтоб сбывалось всё, что хочешь!
Пусть везет в любви и дружбе,
Пусть веселье в жизни кружит,
Поднимает настроение,
Привлекает пусть везение.
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