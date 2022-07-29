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С днем ангела, Марина – душевные поздравления и красивые картинки именинницам

29 июля 2022, 18:50

Поздравления с днем ангела Марине в прозе и стихах, стильные открытки и прикольные картинки - в подборке Главреда.

с днем ангела Марина
День Марины 2022 / ua.depositphotos.com/

День Марины 2022 по церковному календарю отмечается только раз в год: 13 марта и 30 июля. В эти дни почитаются христианские святые Марина Македонская и Марина Антиохийская.

О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце лета, читайте в материале: День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

Имя Марина – латинского происхождения и в буквальном переводе означает "морская". Берет свое происхождение от эпитета Венеры - Venus Marina. С самого детства у Марин просматриваются такие черты как интеллект, рассудительность, эмоциональность и общительность. Наряду с тем, Марины довольно тщеславны и часто на первое место ставят не семью, а карьеру. Эти девушки склонны видеть в людях только хорошее и становятся замечательными подругами.

Открытки с днем ангела, Марина и сердечные поздравления в прозе и стихах подарят хорошее настроение и вызовут улыбку виновницы торжества.

С днем ангела, Марина – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю тебя, Маришка! Желаю быть счастливой, любимой, желанной, нужной, важной и дорогой в жизни близких людей. Желаю тебе, Марина, всегда оставаться безумно красивой, смелой, умной и жизнерадостной. И пусть каждый день будет твоим, пусть весь мир принадлежит тебе, Маришка. Желаю удачи и миллион возможностей для воплощения мечты.

***

Мариночка, солнышко, пускай все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого наилучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неиссякаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пускай в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!

С днем ангела, Марина картинки
С днем ангела, Марина картинки

***

Маришка, я от души тебя поздравляю и желаю широкого и глубокого моря счастья в твоей жизни, в котором по твоему желанию будут чередоваться дни штиля успеха и бури удачи. Пусть для тебя всегда сияет солнце и веет теплый нежный бриз, пусть твое сердце во всем находит вдохновение и постоянно излучает любовь.

С днем ангела, Марина картинки
С днем ангела, Марина - открытки

***

Дорогая Марина, позволь поздравить тебя сегодня, в этот прекрасный день! В честь праздника, хочу от души пожелать тебе душевной гармонии, внутреннего роста, смелых идей и их воплощения, вдохновения и исполнения каждой, даже самой необыкновенной мечты. Ведь ты, Марина, достойна всего самого лучшего и прекрасного! Поздравляю!

***

Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в этот день мы говорим:

"Нам очень повезло с тобой!"

Пусть жизнь тебе вернет сполна

Всю доброту твою и свет.

Накроет счастья пусть волна,

Оберегая от всех бед.

Пускай же яркая звезда

Счастливой наградит судьбой.

И в день рожденья, и всегда

Пусть будут близкие с тобой!

С днем ангела, Марина картинки
Открытки с днем ангела Марины

***

Тебе мы, Марина, желаем удачи.

Будь самой счастливой, никак не иначе!

Успехов в работе, карьерного роста!

Пусть всё получается быстро и просто.

Желаем уюта, тепла и везения,

Любви, позитива, добра и терпения.

Пусть все неудачи проносятся мимо.

Прими поздравления, наша Марина!

С днем ангела, Марина картинки
День Марины 2022

***

Солнце для тебя сияет,

Судьба щедро помогает.

И на это есть причина:

С праздником тебя, Марина!

Будь во всём по жизни первой,

А счастливой будь — безмерно.

И здоровой, сильной очень.

Чтоб сбывалось всё, что хочешь!

Пусть везет в любви и дружбе,

Пусть веселье в жизни кружит,

Поднимает настроение,

Привлекает пусть везение.

С днем ангела, Марина картинки
С днем ангела, Марина
С днем ангела, Марина картинки
С днем рождения, Марина картинки
С днем ангела, Марина картинки
Картинки с днем ангела, Марина
С днем ангела, Марина картинки
С днем ангела, Марина картинки

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