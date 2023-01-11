С Днем дочери 2023 - теплые мамины поздравления со Всемирным днем дочери

Расскажем о Дне дочери и поможем поздравить самых любимых.

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В январе отмечается еще один теплый и очень приятный праздник – Международный день дочери. Дата не имеет особых требований или глубокой истории, но стоит поздравить любимых дочерей.

Всемирный день дочери: интересные факты

Праздник был учрежден не так давно – в 2012 году. Инициаторами внедрения даты стала ООН. Также эта организация учредила Международный день девочек (отмечается 11 октября), Международный день сына (отмечается 19 ноября). Также существует День дочери, который отмечается весной.

12 января полагается поздравлять не только дочерей, но и их родителей. Поэтому Главред предлагает поздравить своих самых родных и дорогих детей открытками, картинками и теплыми словами.

Поздравления с днем дочери в стихах и прозе

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

День дочери открытки

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.

В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.

Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина —

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

День дочери открытки

***

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

День дочери открытки

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.

В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.

Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина —

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

День дочери открытки

***

Доченька, поздравляю с твоим днем! Желаю тебе здоровья, счастья. Пусть с тобой рядом будут только близкие тебе по духу люди, искренние и добрые, любящие тебя. Пусть в твоей жизни будет только искристое счастье и чистая любовь.