С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

Красивые поздравления с Днем поцелуев / pixabay

Международный день поцелуев или Всемирный день поцелуя отмечается ежегодно 6 июля. Этот необычный праздник возник в конце XIX века в Великобритании. Двадцать лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного.

Есть легенда, которая гласит, что древние люди, придумавшие поцелуй, считали, что в дыхании человека живет душа, а соединение дыханий целующихся людей символизирует "свадьбу душ".

Ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше, чем те, кто не любят этого занятия. Но это далеко еще не все плюсы приятного действа.

Главред собрал красивые поздравления с Днем поцелуев 2021:

***

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Сладкий поцелуй лови,

Поздравление прими,

Сладко, нежно поцелую,

Поцелуй меня и ты!

А вообще желаю счастья,

С Днем поцелуйчика тебя,

Чаще целоваться,

Радуйся всегда!

***

Поцелуй сегодня маму,

Поцелуй сегодня всех,

День сегодня Поцелуя,

Целоваться нам не грех!

Чмокни братика ты в щечку,

И сестренку поцелуй,

И дочурку, и сыночка,

И любимых побалуй!

***

С Днем поцелуя, друг мой поздравляю!

Пусть окружают поцелуи каждый день.

Любви, веселья, бодрости желаю,

Благоухает жизнь пускай как райская сирень.

***

Еще желаю я тебе, конечно,

Заботы, ласки, вдохновенья и тепла.

Пусть всё вокруг всегда решается успешно

И будет счастьем жизнь твоя полна.

***

Мы день поцелуя отметим.

Пусть праздник гремит, как вулкан!

Мы лучшие на этом свете.

Ведь каждый любимым вдруг стал.