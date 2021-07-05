С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

Ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше.
Международный день поцелуев или Всемирный день поцелуя отмечается ежегодно 6 июля. Этот необычный праздник возник в конце XIX века в Великобритании. Двадцать лет назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус международного.
Есть легенда, которая гласит, что древние люди, придумавшие поцелуй, считали, что в дыхании человека живет душа, а соединение дыханий целующихся людей символизирует "свадьбу душ".
Ученые доказали, что люди, которые любят целоваться, живут в среднем на 12 лет дольше, чем те, кто не любят этого занятия. Но это далеко еще не все плюсы приятного действа.
Главред собрал красивые поздравления с Днем поцелуев 2021:
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Сладкий поцелуй лови,
Поздравление прими,
Сладко, нежно поцелую,
Поцелуй меня и ты!
А вообще желаю счастья,
С Днем поцелуйчика тебя,
Чаще целоваться,
Радуйся всегда!
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Поцелуй сегодня маму,
Поцелуй сегодня всех,
День сегодня Поцелуя,
Целоваться нам не грех!
Чмокни братика ты в щечку,
И сестренку поцелуй,
И дочурку, и сыночка,
И любимых побалуй!
***
С Днем поцелуя, друг мой поздравляю!
Пусть окружают поцелуи каждый день.
Любви, веселья, бодрости желаю,
Благоухает жизнь пускай как райская сирень.
***
Еще желаю я тебе, конечно,
Заботы, ласки, вдохновенья и тепла.
Пусть всё вокруг всегда решается успешно
И будет счастьем жизнь твоя полна.
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Мы день поцелуя отметим.
Пусть праздник гремит, как вулкан!
Мы лучшие на этом свете.
Ведь каждый любимым вдруг стал.