С Крещенским сочельником 2023 – теплые поздравления со Щедрым вечером в открытках и стихах

Предлагаем поздравить с Крещенским сочельником всех родных и близких.

Поздравления с Крещенским сочельником / УНИАН

Крещенский Сочельник – это канун одного из крупнейших церковных праздников. В этот день готовят богатый ужин и идут на праздничную службу в храм. В среду 18 января верующие отправятся на праздничную вечернюю службу, на которой освятят Иорданскую воду. В этот день можно поздравить с Крещенским сочельником, как за праздничным столом, так и в храме.

В народе считают, что вода 18 и 19 января имеет уникальные свойства и способна лечить, смывать грехи и даже нейтрализовать магические обряды (сглаз, порчу). Святую воду ставят у икон и используют в течение всего года.

Праздник и разгар веселья приходится на время, когда молодежь отправляет щедровать и поздравлять с Крещенским сочельником друзей, родственников, соседей. Веселые щедривки, песни с пожеланиями хозяевам дома поют все – дети и взрослые. Главред предлагает подготовиться к празднику и записать поздравления с Крещенским сочельником в стихах, прозе, а также найти открытки и картинки.

С Крещенским сочельником 2023: поздравления, открытки, картинки

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

Картинки с Крещенским сочельником

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В Крещенский сочельник

Желаю вам счастья.

Пускай обойдут

Стороною ненастья.

Святою водой

Свой дом окропите,

Покой и уют

В нём вы так поселите.

Забудьте обиды,

Гоните прочь зло,

И будет на сердце

Светло и тепло.

Открытки с Крещенским сочельником

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Накануне праздника Крещения

Пожелать хочу благословения,

Радости, здоровья и спокойствия,

Духа твердости и жизнестойкости.

В дом пускай придет благополучие,

Жизнь пускай дает самое лучшее.

Позитива, счастья и везения,

И всегда с улыбкой настроения!

С сочельником поздравления

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От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

С сочельником поздравления

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В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.

Поздравления с Крещенским сочельником

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Пускай в святой сочельник в вашем доме будет уютно, светло и тепло. Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!