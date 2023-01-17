С Крещенским сочельником 2023 – теплые поздравления со Щедрым вечером в открытках и стихах

Крещенский Сочельник – это канун одного из крупнейших церковных праздников. В этот день готовят богатый ужин и идут на праздничную службу в храм. В среду 18 января верующие отправятся на праздничную вечернюю службу, на которой освятят Иорданскую воду. В этот день можно поздравить с Крещенским сочельником, как за праздничным столом, так и в храме.
В народе считают, что вода 18 и 19 января имеет уникальные свойства и способна лечить, смывать грехи и даже нейтрализовать магические обряды (сглаз, порчу). Святую воду ставят у икон и используют в течение всего года.
Праздник и разгар веселья приходится на время, когда молодежь отправляет щедровать и поздравлять с Крещенским сочельником друзей, родственников, соседей. Веселые щедривки, песни с пожеланиями хозяевам дома поют все – дети и взрослые. Главред предлагает подготовиться к празднику и записать поздравления с Крещенским сочельником в стихах, прозе, а также найти открытки и картинки.
С Крещенским сочельником 2023: поздравления, открытки, картинки
Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
***
В Крещенский сочельник
Желаю вам счастья.
Пускай обойдут
Стороною ненастья.
Святою водой
Свой дом окропите,
Покой и уют
В нём вы так поселите.
Забудьте обиды,
Гоните прочь зло,
И будет на сердце
Светло и тепло.
***
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
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От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
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В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.
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Пускай в святой сочельник в вашем доме будет уютно, светло и тепло. Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!