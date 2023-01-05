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Святвечер 2023: красивые стихи и теплые слова для ваших родных

5 января 2023, 19:30
Главред поможет поздравить близких со Святым вечером в прозе и стихах.
Сочельник, кутя, Святвечер
Святвечер 2023 - как поздравить близких / pinterest.com

Христиане зимой отмечают одни из самых главных праздников – Святвечер и Рождество. Если хотите узнать как поздравлять со Святым вечером - самым семейным и светлым праздником в году, читайте подборку душевных поздравлений от нашей редакции.

Как поздравить перед Рождеством своих близких – стихи

Весь мир застыл пред этой важной встречей,

И каждый Рождества, как чуда, ждёт,

Вот наступил Святой волшебный вечер,

И звёзды озарили небосвод.

И пусть молитвы, словно стаи птичьи,

Под тихий шёпот в небеса летят,

И ангелы, исполнив свой обычай,

Сегодня все желанья воплотят!

С сочельником поздравления
Как поздравлять со Святым вечером

В Святой вечер Рождества

Ждем мы с вами волшебства!

Чтоб исполнялись все желания,

Не давили грустные воспоминания!

С сочельником поздравления
Святвечер 2023 - как поздравить

Пусть свет любви на нас прольется,

Пусть радостью в душе он отзовется,

Пусть Рождество наполнит счастьем дом,

Чтоб доброта навеки поселилась в нем!

С сочельником поздравления
Святой вевер

Что желают на Свят вечер – проза

Пускай канун Рождества пройдет без хлопот и забот. Пусть все, кто приходят в Ваш дом, уходят в хорошем настроении и с добрыми помыслами. Счастья Вам, любви и везения.

С сочельником поздравления
Что желают на Свят вечер

Пускай в канун Рождества, в вашем доме царит гармония. Будьте щедрыми, добрыми и отзывчивыми. Приютите проходящего мимо, а одинокому — составьте компанию, накормите и отогрейте. И тогда все вернется вам в двойном посыле. Несите добро и счастье заглянет в ваш дом.

Кутя
Как поздравить близких со Святым вечером / colibris.com.ua

Святой светлый вечер, накануне Рождества. Откажитесь от трапезы до появления первой звезды на ночном небе. Пусть ваш дом будет светел, чист, уютен. Вифлеемская звездочка оберегает и дарит божью благодать и благословение.

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