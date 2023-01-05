Святвечер 2023: красивые стихи и теплые слова для ваших родных

Христиане зимой отмечают одни из самых главных праздников – Святвечер и Рождество. Если хотите узнать как поздравлять со Святым вечером - самым семейным и светлым праздником в году, читайте подборку душевных поздравлений от нашей редакции.
Как поздравить перед Рождеством своих близких – стихи
Весь мир застыл пред этой важной встречей,
И каждый Рождества, как чуда, ждёт,
Вот наступил Святой волшебный вечер,
И звёзды озарили небосвод.
И пусть молитвы, словно стаи птичьи,
Под тихий шёпот в небеса летят,
И ангелы, исполнив свой обычай,
Сегодня все желанья воплотят!
В Святой вечер Рождества
Ждем мы с вами волшебства!
Чтоб исполнялись все желания,
Не давили грустные воспоминания!
Пусть свет любви на нас прольется,
Пусть радостью в душе он отзовется,
Пусть Рождество наполнит счастьем дом,
Чтоб доброта навеки поселилась в нем!
Что желают на Свят вечер – проза
Пускай канун Рождества пройдет без хлопот и забот. Пусть все, кто приходят в Ваш дом, уходят в хорошем настроении и с добрыми помыслами. Счастья Вам, любви и везения.
Пускай в канун Рождества, в вашем доме царит гармония. Будьте щедрыми, добрыми и отзывчивыми. Приютите проходящего мимо, а одинокому — составьте компанию, накормите и отогрейте. И тогда все вернется вам в двойном посыле. Несите добро и счастье заглянет в ваш дом.
Святой светлый вечер, накануне Рождества. Откажитесь от трапезы до появления первой звезды на ночном небе. Пусть ваш дом будет светел, чист, уютен. Вифлеемская звездочка оберегает и дарит божью благодать и благословение.
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