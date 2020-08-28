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Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – картинки та побажання

28 августа 2020, 00:19

Найкращі вітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – своїми словами в прозі, вірші та короткі смс, картинки на Успіння Пресвятої Діви Марії – в матеріалі.

Успіння Пресвятої Богородиці – вітання та картинки зі святом
Успіння Пресвятої Богородиці – вітання та картинки зі святом

Привітання на Успіння Пресвятої Богородиці дарують сьогодні.

Успіння Пресвятої Богородиці, що ще називають Першою Пречистою – це церковне свято 28 серпня, одне із найголовніших у році та в серпні зокрема.

Раніше ми писали про те, як святкують Успіння Богородиці в 2020 році, що можна і що не можна робити на свято – в матеріалі Успіння Пресвятої Богородиці 2020 року – дата, прикмети і традиції.

Ми також розповідали, у чому допомагає ікона Успіння Пресвятої Богородиці й як молитися в свято 28 серпня – в матеріалі Молитва на Успіння Богородиці: про що просять Діву Марію в її свято.

Цього разу Главред зібрав найкращі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в картинках і листівках, а також побажання в прозі, віршах і смс.

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Успіння Пресвятої Богородиці – привітання прозою, у віршах та смс

У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися.

***

Вітаю з Успінням Діви Марії,

Богородиці нашої Святої!

Нехай тебе добрий Ангел, незримо,

Веде до щастя дорогою прямою!

***

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетною любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думок.

***

З Успінням Богородиці

Сердечно вас вітаю,

Добра й благополуччя

Вам від душі бажаю.

анімаційні картинки з святом успіння пресвятої богородиці – гиф гіф анімація

***

Вітаю вас усіх із святом Успіння Пресвятої Богородиці! Це свято нагадує нам, що всім колись прийдеться перейти у вічність і стати перед Богом, дати звіт про своє земне перебування. Але свято Успіння Пресвятої Діви Марії – це день радості, а не смутку, адже дає нам щиру надію на нове майбутнє життя. Бажаю вам завжди в щирій молитві звертатися до нашої небесної Матері, яка зрозуміє і відчує ваше серце, дасть потіху і розраду. Нехай благословить Вона добрих українців, і ласка Божа хай буде над нами. Слава Україні!

***

Зі святом Успіння тебе я вітаю!

Жити без смутку тобі я бажаю!

Нехай віра буде міцною, надія допомагає,

Любов в гарячому серці горить, не згасає.

***

Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці — свято вельми значущий і Небесний. Бо святкується не тільки Успіння Божої Матері, але й Її славне триденне воскресіння! Вітаю вас і ваші родини з цим чудовим святом і від душі бажаю вам щастя,світла і тепла. Благополуччя і мирного неба над головою,міцного здоров’я і бадьорого настрою. Бережи вас, Боже, молитвами Цариці Небесної!

***

Нехай Матір Божа вас від бід зберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами огортає,

І довгими хай будуть ваші дні!

анімаційні картинки з святом успіння пресвятої богородиці – гиф гіф анімація

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливими і здоровими, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести життя тільки за вірним курсом.

***

Я вас зі святом великим,

Світлим вітаю.

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру всім бажаю.

Нехай в серцях живе любов,

Щастя мерехтіння.

Вдалою буде кожна мить,

Радості й терпіння.

***

Щиро вітаю вас з святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай рідні будуть щасливі й здорові, в домі мир панує і благодать, а Пресвята Мати завжди оберігає від зла.

Успіння Пресвятої Богородиці – картинки й листівки на Успіння Пресвятої Діви Марії

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