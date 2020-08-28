Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – картинки та побажання

Найкращі вітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – своїми словами в прозі, вірші та короткі смс, картинки на Успіння Пресвятої Діви Марії – в матеріалі.
Привітання на Успіння Пресвятої Богородиці дарують сьогодні.
Успіння Пресвятої Богородиці, що ще називають Першою Пречистою – це церковне свято 28 серпня, одне із найголовніших у році та в серпні зокрема.
Раніше ми писали про те, як святкують Успіння Богородиці в 2020 році, що можна і що не можна робити на свято – в матеріалі Успіння Пресвятої Богородиці 2020 року – дата, прикмети і традиції.
Ми також розповідали, у чому допомагає ікона Успіння Пресвятої Богородиці й як молитися в свято 28 серпня – в матеріалі Молитва на Успіння Богородиці: про що просять Діву Марію в її свято.
Цього разу Главред зібрав найкращі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці в картинках і листівках, а також побажання в прозі, віршах і смс.
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Успіння Пресвятої Богородиці – привітання прозою, у віршах та смс
У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися.
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Вітаю з Успінням Діви Марії,
Богородиці нашої Святої!
Нехай тебе добрий Ангел, незримо,
Веде до щастя дорогою прямою!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетною любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думок.
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З Успінням Богородиці
Сердечно вас вітаю,
Добра й благополуччя
Вам від душі бажаю.
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Вітаю вас усіх із святом Успіння Пресвятої Богородиці! Це свято нагадує нам, що всім колись прийдеться перейти у вічність і стати перед Богом, дати звіт про своє земне перебування. Але свято Успіння Пресвятої Діви Марії – це день радості, а не смутку, адже дає нам щиру надію на нове майбутнє життя. Бажаю вам завжди в щирій молитві звертатися до нашої небесної Матері, яка зрозуміє і відчує ваше серце, дасть потіху і розраду. Нехай благословить Вона добрих українців, і ласка Божа хай буде над нами. Слава Україні!
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Зі святом Успіння тебе я вітаю!
Жити без смутку тобі я бажаю!
Нехай віра буде міцною, надія допомагає,
Любов в гарячому серці горить, не згасає.
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Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці — свято вельми значущий і Небесний. Бо святкується не тільки Успіння Божої Матері, але й Її славне триденне воскресіння! Вітаю вас і ваші родини з цим чудовим святом і від душі бажаю вам щастя,світла і тепла. Благополуччя і мирного неба над головою,міцного здоров’я і бадьорого настрою. Бережи вас, Боже, молитвами Цариці Небесної!
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Нехай Матір Божа вас від бід зберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами огортає,
І довгими хай будуть ваші дні!
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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливими і здоровими, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести життя тільки за вірним курсом.
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Я вас зі святом великим,
Світлим вітаю.
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю.
Нехай в серцях живе любов,
Щастя мерехтіння.
Вдалою буде кожна мить,
Радості й терпіння.
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Щиро вітаю вас з святом Успіння Пресвятої Богородиці! Нехай рідні будуть щасливі й здорові, в домі мир панує і благодать, а Пресвята Мати завжди оберігає від зла.