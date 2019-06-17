ДТП в Ужгороде с Porsche Cayenne: владельцем автомобиля оказался экс-полицейский

Василий Корсак разрешил девушке без документов управлять Porsche Cayenne / Фото: Закарпатье онлайн

Владельцем Porsche Cayenne, который спровоцировал масштабное ДТП в Ужгороде, оказался экс-сотрудник правоохранительных органов Василий Корсак.

Как сообщает Закарпатье онлайн, за рулем в момент аварии находилась 21-летняя студентка Яна Костраба, жительница Свалявы.

Корсак уволился из силовых структур и зарабатывает на открытии рабочих виз и отправкой заграницу. Очевидцы уверяют, что часто видели его за рулем данного автомобиля.

Мужчина прибыл на место ДТП вскоре после столкновения. Очевидно, он привез документы, поскольку девушка управляла автомобилем без водительского удостоверения и техпаспорта.

Пострадавший в аварии 32-етний ужгородец Александр Костюк находится в реанимации в коме. Его прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины черепно-мозговая травма и многочисленные забои легких. Врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Родственники виновницы ДТП на связь с близкими пострадавшего не вышли. Кострабу доставили в СИЗО, ей грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

Потерпілий у вчорашній аварії в Ужгороді Олександр Костюк - у комі Потерпілий у вчорашній аварії в Ужгороді Олександр Костюк - у комі. Лікарі поки не дають прогнозів, але дружина Юлія, яка поруч щохвилини, вірить - коханий видужає. Нам вона розповіла, що родина дівчини, яка була за кермом Porsche, з нею не контактувала. Зараз 21-річна студентка під вартою. Чи сіла вона за кермо напідпитку - поки поліція не озвучує. Це визначить експертиза. Завтра суд обере їй міру запобіжного заходу. Ми стежимо за розвитком справи і обов'язково розкажемо більше. Опубликовано Телеканал Sirius Воскресенье, 16 июня 2019 г.

Напомним, в Ужгороде 21-летняя студентка Яна Костраба на элитном автомобиле Porsche Cayenne выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Ford.