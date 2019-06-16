В Ужгороде студентка без прав устроила жуткое лобовое ДТП

В Ужгороде 21-летняя студентка Яна Костраба на элитном автомобиле Porsche Cayenne выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Ford.

Как сообщает Закарпатье онлайн, в результате масштабного ДТП пострадал 32-летний Александр Костюк, которого пришлось вырезать из машины и срочно госпитализировать в реанимацию.

"Мой муж водитель Форда. В него въехали две девушки на Порше на страшной скорости. Муд в очень тяжелом состоянии. Все больницы сбежались к нему. Требует оперативного вмешательства. Ушиб мозга, грудной клетки, легкие "в решето", переломы рук, ног, ребер", — говорит Юлия Костюк.

Впоследствии мужчину оперировали на протяжении четырех часов, однако шансы на выздоровление дают крайне невысокие.

"Со стороны виновников даже никто не подошел, родителей девушки мы встретили у лифта с полицейским, но "ни тоски, ни любви, ни жалости" в их глазах я не увидела, им не до того, наверное", - отметила жена пострадавшего.

Пострадавший Александр Костюк с семьей / Фото: Instagram/Юлия Костюк

Опубликовано Виталий Глагола Суббота, 15 июня 2019 г.

Отмечается, что мэр Ужгорода Бондан Андреев стал очевидцем ДТП и на месте трагедии руководил работами до приезда спасателей.

СМИ сообщают, что виновнице происшествия Яне Кострабе 21 год и она прописана в городе Свалява. У нее не было при себе прав и документов, полицейским девушка заявила, что "парень все порешает". Владелец Porsche Cayenne приезжал на место ДТП и привез документы от автомобиля.

/ Фото: Instagram/Яна Костраба

Напомним, в Винницкой области произошло адское ДТП. Легковые автомобили Audi и Volkswagen не поделили дорогу и столкнулись.