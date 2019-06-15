Жуткое смертельное ДТП в Киеве: в полиции раскрыли подробности

В Киеве авто Chevrolet столкнулось с другой иномаркой, сообщили в полиции / kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева четверо людей погибли в ДТП, после того, как автомобиль, в котором они ехали — Chevrolet — вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной.

Смертельная авария произошла на Демеевской площади в субботу, 15 июня, около 8:30, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

Правоохранители выяснили, что водитель Chevrolet на встречке столкнулся с авто Skoda.

"В результате аварии четыре человека, находившиеся в Chevrolet, получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки — получил телесные повреждения и был госпитализирован…", — отметили в ведомстве.

Решался вопрос об открытии производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева 15 июня на путепроводе возле автовокзала произошла жуткая авария — разорвало и опрокинуло авто Chevrolet, погибли четыре человека, на асфальте валялись тела жертв.