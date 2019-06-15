"Разорванная легковушка, тела на дороге": в Киеве произошло жуткое ДТП

В Киеве авто Chevrolet попало в ДТП, четыре жертвы / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева в субботу, 15 июня, на путепроводе разорвало и опрокинуло легковушку, погибли четыре человека, на асфальте валялись тела жертв.

Жуткая смертельная авария произошла возле автовокзала, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, в ДТП попал автомобиль Chevrolet.

"Четыре трупа... Покатались. Вы еще смеетесь над 50 км/ч (введение ограничения скорости до 50 км/ч — Ред.)? А спасатели из Chevrolet бедро вырезают", — отмечается в материале.

В Сети уже появились фотографии и видео с месте смертельной аварии. Внимание, фото и видео 18+!

4 трупа. Стрим с места: Жуткое смертельное #дтп в Голосеевском районе Киева: на путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей. На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу. Будьте внимательны. Едем на место. 0937713333 Опубликовано dtp.kiev.ua Пятница, 14 июня 2019 г.

Напомним, 4 июня в Боярке (находится под Киевом) на пересечении улиц столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль, обошлось без жертв, но пострадали 26 человек.