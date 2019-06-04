Под Киевом десятки людей пострадали в результате столкновения маршруток и легковушки

Во вторник, 4 июня, в Боярке Киевской области в результате столкновения двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля пострадали 26 человек.

По словам главного специалиста Отдела коммуникации полиции Киевской области Виталии Грохольской, авария произошла в 10.00 на пересечении улиц Независимости и Богдана Хмельницкого.

"По предварительным данным, маршрутный автомобиль Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, зацепил легковушку Skoda. После столкновения этот автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", - сообщила она в эфире 112 Украина.

Читайте такжеЖуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комикиПо словам Грохольской, на момент сообщения о ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, трое из них в очень тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

"Предварительно установлена виновность водителя маршрутного автобуса Mercedes. В настоящее время решается вопрос о его задержании. Маршрутный автобус изъят и помещен на площадку временного содержания", - добавила Грохольская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине: в результате лобового столкновения погибли четверо энергетиков.