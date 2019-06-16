Четыре смерти в одно мгновение: водители Audi и Volkswagen спровоцировали адское ДТП в Винницкой области

В Винницкой области произошло адское ДТП. Легковые автомобили Audi и Volkswagen не поделили дорогу и столкнулись. Удар был такой силы, что на месте аварии в одно мгновение скончались четыре человека, которые сидели на передних сидениях автомобилей.

По информации, еще четыре человека после страшного ДТП оказались на больничных койках, в том числе двое детей - 2008 и 2013 года рождения.

"15 июня в 17:25 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге Тростянец-Ободивка, между населенными пунктами Буды и Ободивка, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали, из них двое детей-2013 и 2008 года рождения", - сказано в сообщении спасателей.

Также стало известно, что за рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем второй машины находился 36-летний днепрянин. От полученных травм оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили двое пассажиров иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen.

"Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров - 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Они получили травмы различной ступню тяжести и госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие несовершеннолетние - дети погибших жители Днепра", - пишет vinnitsa.info.

На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты. Причины аварии выясняются.

Читайте также"Погибли дочь, зять и внук": в Днепре столкнулись три авто, опубликованы фото с места ДТПНапомним, ранее в Киеве произошло жуткое ДТП. В Голосеевском районе в субботу, 15 июня, на путепроводе разорвало и опрокинуло легковушку, погибли четыре человека, на асфальте валялись тела жертв.

Также ранее сообщалось, дочь Гриценко угодила в ДТП. Девочка хала в экскурсионном автобусе, когда в него врезался Мерседес. Она сидела в месте столкновения.