"Кровь на губах": дочь Гриценко угодила в ДТП

Она ехала в экскурсионном автобусе, когда в него врезался Мерседес.
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко сообщил, что в Одессе его дочь Анна попала в ДТП.
Она ехала в экскурсионном автобусе, когда в него врезался Мерседес. Девочка сидела в месте столкновения.
"Никто не погиб и не ранен… Получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", – сообщил политик.
Ранее появилось видео первых минут после резонансного ДТП в Конотопе Сумской области, где автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После аварии ребенку сделали операцию и удалили селезенку.