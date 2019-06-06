Новое подорожание: украинцев предупредили о росте цен на алкоголь

В Украине планируют повысить цены на алкоголь / Instagram/agent27ru

Проект постановления Министерства экономического развития и торговли предлагает повышение в Украине размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки.

В частности, предлагается повысить цены:

на водку и ликеро-водочные изделия – на 10,7%;

виски, ром и джин – на 7,3%;

коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

В министерстве напомнили о том, что в последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года.

Читайте такжеНарод уйдет в "наливайки": эксперт предупредил об опасности повышения цен на алкогольПри этом проектом постановления предлагается повысить розничную цену на водку до 99 грн, или на 11% (до 495 грн за литр 100%-го спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные вырастут на 9% - до 349 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены предлагается повысить на вина натуральные до 46 грн (+9,5%), крепленые вина и вермуты - до 54 грн (+10%), шампанское за бутылку 0,7 л -– до 98 грн (+10%). Цены приведены за розничную продажу стеклянной бутылки 0,7 л или другой тары объемом 1 л.

В то же время МЭРТ планирует увеличить минимальную оптово-отпускную цену коньяка (бренди) "три звезды" до 447 грн за 1 л 100%-го спирта (+8,5%), розничную - до 700 грн (+9%). Оптовая цена коньяка "четыре звезды" должна вырасти до 499 грн за 1 л спирта (+9,6%), розничная - до 763 грн (+9,5%). Для коньяка "пять звезд" в обнародованном проекте минимальная оптовая цена за 1 л спирта повышается до 525 грн (+9%), розничная - до 827 грн (+9%).

Читайте такжеВ Украине удалось спасти виски от запрета

В министерстве добавили, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Напомним, в ноябре 2018 года цена бутылки водки объемом 0,5 л выросла на 66 копеек, до 90,35 грн.