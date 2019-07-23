Подорожание неизбежно: стало известно, когда ждать нового роста цен

Украинцев предупредили о новой волне роста цен / fakty.ictv.ua

Согласно Стратегии развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностей Украины до 2026 года, принятой Кабмином, существует два сценария экономического развития в части динамики наращивания экспорта – "осторожный" и ускоренный.

Однако по какому бы пути не пошла наша страна, подорожание продовольственной корзины неизбежно: в расчеты каждой версии прогноза заложен ежегодный рост цен, пишет ubr.ua.

Согласно первому сценарию, за 2020 год подорожание составит 6%, в 2021% – 5,7%, а в 2022 уже 5,3%. Второй сценарий предполагает, что потребительские цены будут расти ускоренными темпами: на 6,5% в 2020 году, на 7,1% – в 2021 году, и на 7% – в 2022 году.

Напомним, ранее украинцев предупредили о росте цен на дизтопливо и автогаз.