Денег нет: эксперт объяснил неминуемость подорожания газа

Алексей Дорошенко напомнил о требовании МВФ по тарифам на газ.
Деньги, за которые Украина производит закупки газа, берутся в долг на внешних рынках под высокие проценты, поэтому стоимость "голубого топлива" будет расти, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.
"Если мы с вами переведем стоимость (газа, - ред.), плюс проценты, все равно окажется, что газ должен дорожать", - подчеркнул он в эфире 112 Украина.
Он также напомнил о требовании Международного валютного фонда о повышении цен на газ и предположил, что устойчивый рост цен на газ стоит ожидать уже осенью.
"Цена на международных рынках падает, но для нас она все равно растет", - добавил Дорошенко.
Напомним, ранее эксперт Валентин Землянский рассказал о возможности снижения цен на газ для населения.