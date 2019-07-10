Денег нет: эксперт объяснил неминуемость подорожания газа

Эксперт оценил вероятность роста цен на газ / Фото: УНИАН

Деньги, за которые Украина производит закупки газа, берутся в долг на внешних рынках под высокие проценты, поэтому стоимость "голубого топлива" будет расти, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Если мы с вами переведем стоимость (газа, - ред.), плюс проценты, все равно окажется, что газ должен дорожать", - подчеркнул он в эфире 112 Украина.

Он также напомнил о требовании Международного валютного фонда о повышении цен на газ и предположил, что устойчивый рост цен на газ стоит ожидать уже осенью.

"Цена на международных рынках падает, но для нас она все равно растет", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт Валентин Землянский рассказал о возможности снижения цен на газ для населения.