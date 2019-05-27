В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле

Тарифы на газ для населения 2019 снова меняются / Униан

Газ снова дешевеет на международном рынке, поэтому Нафтогаз решил снизить цены на газ для населения Украины с июля.

Цены снизятся еще на 8% – до 5803 грн за тыс. куб. м. Однако стоит отметить, что это цена без учета НДС, транспортировки и распределения.

"Согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8%...", – написал глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Нафтогаз уже менял цену в середине мая. Так, 14 мая НАК сообщил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

В то же время энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что цена на газ в мае во всех регионах будет разная – от 7737 грн до 8432 грн.

"И все благодаря "абонплате" за газ, которую Нафтогаз и Укртрансгаз установили на свою услугу по транспортировке газа – 157,19 грн. Ранее для каждого региона была своя ставка. А вот тарифы на распределение газа для облгазов не изменяются и действительно в течение последних трех лет является убыточным", – пояснил он.

Напомним, тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май в середине апреля. Был разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.