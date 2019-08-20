В Украине разработали схему поставки реверсного газа из Румынии

газопровод, Южный коридор / фото: 1news.az

Украина налаживает маршрут импорта газа из Румынии через территорию Молдовы.

Технические решения по созданию необходимых мощностей для получения природного газа согласовали специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза, сообщает пресс-служба украинского предприятия.

Транзит топлива будет происходить благодаря системе трансбалканских трубопроводов путем реверса.

"Специалисты согласовали модернизацию приграничных газоизмерительных станций ГИС Гребеники (Украина) и ГИС Каушани (Молдова) для работы в реверсном режиме. Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС Гребеники до конца 2019 года", - рассказали в Укртрансгазе.

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через УкраинуОжидается, что постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год будет создана до 1 января 2020 года. Это обеспечит основную цель проекта – диверсификаци. маршрутов газоснабжения Украины.

"Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет проходить магистральными газопроводами Раздельная – Измаил и Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил", - уточняют на предприятии.

Специалисты отмечают, что для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсификация путей поставок газа повысит надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом потребителей в обеих странах.

/ utg.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что Молдова может закупать в Украине газ, получаемый по реверсной схеме.