В Молдове прицениваются к покупке реверсного газа в Украине

Молдова зависит от поставок российского газа / фото: 1news.az

Молдова может закупать в Украине газ, получаемый по реверсной схеме, заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду.

"Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса", - подчеркнула она в Брюсселе во время слушаний в Комитете Европарламента.

При этом Санду напомнила о том, что Молдова зависит от поставок российского газа, передает Укринформ.

"Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной относительно препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано", - отметила премьер Молдовы.

Санду также добавила, сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.

Напомним, ранее в Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита.