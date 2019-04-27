Нет транзита – нет реверса: Путин припугнул Киев пустой газовой трубой

Владимир Путин озаботился судьбой газового реверса

В случае отсутствия транзита российского газа через территорию Украины, не будет и реверсных газовых поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ведь реверс – он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь", - подчеркнул он.

При этом президент РФ задался вопросом, будет ли подписан транзитный договор на транспортировку российского газа после избрания нового президента Украины и озаботился судьбой простых украинцев.

"Представьте, что транзит отсутствует, тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить большую цену на эти политические фокусы", - рассуждает Путин.

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Он также решил, что на сегодняшний день Украина получает газ "в два раза дороже", чем могла бы получать напрямую из РФ, сообщает УНИАН.

Ранее Путин заявил, что Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.