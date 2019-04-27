Нет транзита – нет реверса: Путин припугнул Киев пустой газовой трубой

27 апреля 2019, 13:59

В случае отсутствия транзита газа не будет и газоснабжения Украины, заявил президент РФ.

Путин фак
Владимир Путин озаботился судьбой газового реверса

В случае отсутствия транзита российского газа через территорию Украины, не будет и реверсных газовых поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ведь реверс – он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь", - подчеркнул он.

При этом президент РФ задался вопросом, будет ли подписан транзитный договор на транспортировку российского газа после избрания нового президента Украины и озаботился судьбой простых украинцев.

"Представьте, что транзит отсутствует, тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить большую цену на эти политические фокусы", - рассуждает Путин.

Читайте такжеПутин рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским

Он также решил, что на сегодняшний день Украина получает газ "в два раза дороже", чем могла бы получать напрямую из РФ, сообщает УНИАН.

Ранее Путин заявил, что Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
реверс газ Владимир Путин трназит газа
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:51
"Мы — люди Зеленского": Зеленский рассказал о новой "секте"
14:50
Страшная трагедия в "ЛНР": возросло число жертв взрыва на шахте Фото
14:25
"Другого пути нет": в штабе Зеленского рассказали о вступлении Украины в НАТО Видео
13:59
Нет транзита – нет реверса: Путин припугнул Киев пустой газовой трубой Видео
13:35
"Безопасность и жизнь может быть под угрозой": у Климца рассказали о его аресте в РФ
13:11
Путин рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским Видео
12:56
Киеву грозят погодные неприятности: мокрая Пасха 2019 и резкое похолодание Фото Видео
12:40
Путин вошел в раж: размечтался о раздаче паспортов РФ всем украинцам Видео
12:26
Диетолог развеяла миф о сжигании жира после тренировок Видео
12:25
Жуткое ДТП в Крыму: легковушка протаранила бус, погибли пятеро Фото Видео
12:20
Благодатный огонь 2019: трансляция и сколько раз в истории он не сходил и почему Видео
11:58
Глава КНР поздравил Зеленского с победой на выборах Видео
11:35
Кравчук рассказал о встречах с Зеленским Видео
11:26
Погорел на крупной взятке: в Москве украинский экс-нардеп-миллионер угодил в СИЗО
11:20
Писанка і мальованки на Пасху 2019: виготовлення писанки і мальованки своїми руками — покрокові рекомендації з фото Фото
10:59
В Укргидрометцентре предупредили, каким областям светят грозы и шквалы Видео
10:38
На майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечься Видео
10:29
Взрыв на шахте в "ЛНР": найдены погибшими 13 горняков
10:12
Развод лохов, или Главное, что нужно знать об языковом законе мнение
09:59
Синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019 Видео
09:50
Пасхальные яйца: декупаж яиц своими руками, пошаговые рекомендации с фото
09:29
В захваченной Керчи "исчез" один из самых старых пляжей Видео
09:10
Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху Видео
09:00
Врач сказала, кому подходит трехразовое питание Видео
08:43
Кремль почувствовал вкус крови Украины и уже не остановится мнение
08:43
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
08:30
У Зеленского сказали, на каких условиях на Донбассе должен наступить мир Видео
08:07
Вкусная пасха: лучшие простые рецепты пасхи Видео
08:00
Трагедия в "ЛНР": возросло количество жертв, названа возможная причина
07:42
Торт Наполеон классический и Наполеон на сковороде: самые вкусные рецепты Видео
07:30
Гройсман раскрыл подробности встречи с Зеленским Видео
07:15
Будут ли досрочные выборы в Раду и кому это выгодно
06:55
Опарышу нужна война: Путин готовит удар по Украине мнение
06:32
"Зайдет холод": синоптик дал неутешительный прогноз на майские праздники Видео
06:01
Астролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского
05:39
Привітання з Великоднем 2019 – листівки та тексти Фото Видео
05:23
Ученые выяснили, как секс помогает при гипертонии и постоянных мигренях
04:57
Психологи нашли необычный способ для пар укрепить отношения и улучшить секс
04:49
Эксперт назвала причины роста цен на украинских заправках Видео
04:06
Макс Барских заинтриговал сексуальным фото с экс-солисткой ВИА Гры Видео
03:16
Rammstein выпустил новый провокационный клип 18+ Видео
02:04
Поздравления с Пасхой 2019 – яркие открытки и душевные пожелания Фото Видео
01:10
Без купальника: итальянская блогер взорвала сеть голыми фото Фото
00:28
Эксперт спрогнозировал, может ли Порошенко затеять Майдан
26 апреля, пятница
23:59
Ультрас снова спели в Харькове песню "Путин - х*йло" в честь 5-летия хита: опубликовано видео Видео
23:16
В Укртранснафте рассказали, когда по нефтепроводу Дружба возобновят транзит "черного золота" Видео
22:43
В Конгрессе США распекли Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО
22:03
Модель-красотка из Нидерландов блеснула прелестями на откровенных фото Фото
21:42
Спикер Зеленского объяснил, почему роспуск Рады по-прежнему вероятен Видео
21:08
Верка Сердючка (Андрей Данилко) Видео досье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться