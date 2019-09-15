Эксперт объяснил, почему Украина скатилась на дно рейтинга беднейших стран Европы

Украина оказалась на дне рейтинга беднейших стран Европы

Подсчет уровня средней зарплаты в Украине является неточным, поскольку данные Госкомстата и Пенсионного фонда существенно разнятся, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"По данным Пенсионного фонда, это (средняя зарплата, - ред.) на 13-14% меньше. В 2013 году разница между статистикой и данными Пенсионного фонда была значительно меньше. Это значит, что тогда зарплаты все-таки были больше", - пояснил он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт также подчеркнул, что Украина оказалась на последнем месте в Европе по уровню зарплат, при этом цены, фактически, выше, чем в странах Восточной Европы.

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"Например, продукты и товары первой необходимости там стоят дешевле, лекарства, иногда в 2-3 раза дешевле. Сегодня из Украины вывозят лишь сигареты. Это означает, что Украина – страна с высокими ценами и низкими зарплатами", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее нардепы 9-го созыва предложили Кабмину увеличить размер прожиточного минимума на 2020 год.