В банках Украины "рухнул" курс доллара

В украинских банках резко снизился курс доллара / Reuters

Официальный курс доллара в Украине повышен на 2 копейки, а в ряде крупных банков стоимость американской валюты "рухнула".

На четверг, 3 октября, Нацбанк установил курс "бакса" на уровне 24,86 грн, а на пятницу, 4 октября, - на уровне 24,88 грн.

Курс доллара сегодня упал, в частности, в ПриватБанке, в ПУМБе и в Universal Bank.

Курс доллара ПриватБанка на 4 октября

В Привате сегодня доллары продают по курсу 25,2 грн, а вчера стоимость валюты составляла 25,65 грн.

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Курс доллара в ПУМБе на сегодня

В ПУМБе в четверг доллары продавали по 25,60 грн, а в пятницу стоимость этой валюты снизилась до отметки в 25,00 грн.

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Курс доллара в Universal Bank

Сегодня в этом банке доллары продают по 24,85 грн, а вчера - по 25,20 грн.

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Ранее появились прогнозы, что в Украине курс доллара резко изменится. Напомним, Кабмин принял проект бюджета Украины на 2020 год, в котором курс доллара прогнозируется на уровне 28,20 грн.