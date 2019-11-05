Когда экономика Украины совершит прорыв: Гончарук сделал прогноз

Алексей Гончарук / УНИАН

Следующий год станет годом подготовки к стремительному росту экономики Украины, который, как ожидается, произойдет в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее раскрыл детали переписи населения в Украине.

2019-й – это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий - подготовка для экономического прыжка, отметил глава Кабмина.

"У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", - сказал Гончарук в эфире канала ICTV.

По его словам, сам стремительный рост ожидается в 2021 году, прогнозирует премьер-министр.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поделился "рецептом" экономического прорыва. По его словам, рост внутреннего валового продукта может достигать 40%. При этом он указал, что это не прогноз, а цель, которую можно достичь, если провести много реформ.