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ВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорыва

29 октября 2019, 16:24

Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо "тяжело работать всей страной".

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Новая украинская власть пытается решить, как ускорить рост экономики Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом поможет избавление от коррупции и проведение реформ.

По словам Гончарука, рост внутреннего валового продукта может достигать 40%. При этом он указал, что это не прогноз, а цель, которую можно достичь, если провести много реформ.

"40% - это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз - это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель - это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы. Никаких 40% роста не будет, если Украина не будет реформироваться, избавляться от коррупции, если суды не станут честными, если не прекратится давление на бизнес", - заявил украинский премьер на форуме в Мариуполе.

Кроме того, он отметил, что для экономического прорыва необходимо "тяжело работать всей страной".

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.

реформы ВВП Алексей Гончарук
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