Зеленский рассказал, какого роста хочет от экономики Украины

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком выразил твердую надежду на то, что Украина сумеет превзойти запланированные чиновниками показатели роста экономики.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы главы страны

Зеленский призвал ЕИБ не тянуть с приобщением к реализации инфраструктурных проектов и поблагодарил банк за уже оказанную поддержку Украины.

"Сегодня главное, чего хочет наша команда – это больших изменений… У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год – 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", – заявил президент.

Напомним, ранее в Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года. До этого эксперты в Украине заметили улучшения в экономике.

