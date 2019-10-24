В Кабмине спрогнозировали рост зарплаты украинцев через три года

Кабмин представил план по рост зарплаты / УНИАН

Кабинет министров обнародовал планы относительно роста экономики Украины на 2020-2022 годы, прогнозируя два вероятных пути развития страны.

Как отмечается в утвержденном правительством документе Основные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 года, выделены оптимистический и классический сценарии.

Согласно первому, в 2022 году средняя зарплата может достигнуть отметки 17 тыс. грн. Рост ВВП будет происходить следующим образом: 2020 год – 4,8%, 2021 год – 5,5%, 2022 год – 6,5%. В этом случае показатели зарплат составят: 2020 год – 12552 грн, 2021 год – 14692 грн, 2022 год – 16966 грн.

Как отмечается во втором, то есть классическом, через три года зарплата может превысить барьер в 16 тыс грн. Рост ВВП составит: 2020 год – 3,7%, 2021 год – 3,8%, 2022 год – 4,1%. Средняя зарплата будет расти следующим образом: 2020 год – 12497 грн, 2021 год – 14187 грн, 2022 год – 16014 грн.

Напомним, что Кабмин принял постановление, которое позволит запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и заказ номера авто.

В связи с этим в министерстве внутренних дел объяснили, кто не сможет воспользоваться некоторыми нововведениями.