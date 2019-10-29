"На пороге": Зеленский сделал громкое заявление об Украине

Владимир Зеленский / УНИАН

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе стартовал Международный инвестиционный форум, который посетил президент Владимир Зеленский. Глава украинского государства сделал громкое заявление об экономике страны.

По его словам, Украина стоит на пороге экономического прорыва.

"Я уверен, сейчас мы становимся на пороге экономического прорыва", - заявил Зеленский.

При этом он указал, что его слова подтверждаются основными экономическими показателями.

"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году", - указал президент.

Кроме того, он напомнил, что страна поднялась в международных рейтингах.

"Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на стабильный и положительный. НБУ снизил учетную ставку сразу на 1% - это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией Apple в начале пути.