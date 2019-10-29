"Грады" долетят сюда": возмущенные жители Мариуполя встретили Зеленского

Зеленский в Мариуполе / скриншот

Активисты в Мариуполе подготовились к приезду президента Украины Владимира Зеленского на Международный инвестиционной форум. Так, мероприятие проходит во вторник, 29 октября.

В центре города, недалеко от места проведения форума неизвестные растянули два зеленных баннера. На одном их них написано: "Мне 42-й год! Я же не лох!". Надпись на втором баннере касается отвода войск с линии разграничения на оккупированном Донбассе: "После отвода "грады" долетят сюда!".

Кроме того, участники акции включили песню "Мне 42-й год! Я же не лох!" с голосом Зеленского.

Напомним, что министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о старте разведения сил и средств в Золотом Луганской области.