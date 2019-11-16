Заявление Путина о прекращении транзита газа через Украину: Еврокомиссия озвучила планы

В Еврокомиссии отреагировали на заявление Путина о транзите газа / Корреспондент

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о риске прекращения транзита газа через Украину.

Отметим, президент РФ Владимир Путин 14 ноября заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

"Мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", − сказал Путин.

Так вот, Андреева подчеркнула, что Европейская комиссия сохраняет спокойствие и продолжает работу над подписанием нового соглашения взамен того, что истекает в этом году.

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трёхсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — отметила она в ходе брифинга.

Читайте такжеКонец транзита из РФ: в Украине рассказали о новой схеме реверса газаНапомним, ранее Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины никогда не отказывался покупать газ у российского Газпрома по справедливым рыночным ценам, заявил глава правления компании Андрей Коболев.

"Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту", - написал он в своем Facebook.

Коболев отметил, что Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома, а лишь защищается в арбитраже и судах против исков, поданных Газпромом: "Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства".