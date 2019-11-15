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Срыв транзита через Украину: Нафтогаз ответил на газовые стенания Путина

15 ноября 2019, 12:39

Газпром отказывается выполнять свои обязательства, подчеркнул Андрей Коболев.

Газ
Газпром отказывается выполнять свои обязательства, подчеркнул Андрей Коболев / Укртрансгаз

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины никогда не отказывался покупать газ у российского Газпрома по справедливым рыночным ценам, заявил глава правления компании Андрей Коболев.

"Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту", - написал он в своем Facebook, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, который допустил прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Коболев отметил, что Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома, а лишь защищается в арбитраже и судах против исков, поданных Газпромом: "Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства".

"С целью соблюдения баланса и справедливости хочу подтвердить фактически корректную часть заявления господина Путина: Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского (энергетического) законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа", — написал Коболев.

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Он также добавил, что Украина импортирует газ с европейского рынка, где доля Газпрома не превышает 32%.

В свою очередь исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подчеркнул, что цена газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена газа из Европы.

"20-25% - это не скидка, это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", – прокомментировал он в пятницу в Facebook слова президента РФ.

Он пояснил, что поскольку газ в Европу идет через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине.

"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", – подчеркнул представитель Нафтогаза.

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Он добавил, что у Украины есть возможность иметь такую "нормальную" цену если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. "Например, если будет разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России", – пояснил Витренко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.

Россия Нафтогаз Юрий Витренко Владимир Путин транзит газа Андрей Коболев Украина
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