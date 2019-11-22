Рынок земли без ограничений: экономист дал тревожный прогноз

Алексей Плотников оценил воздействие открытия рынка земли на рост экономики / agroportal.ua

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.

"Весной были расчеты Всемирного банка в котором было сказано, что введение рынка земли без ограничений приведет к одномоментному росту ВВП на 1-1,5%", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

При этом эксперт призвал довериться в этом вопросе прогнозу Всемирного банка.

"Это будет одномоментное увеличение, а дальше к какому-то небывалому росту это не имеет отношения", - добавил Плотников.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.