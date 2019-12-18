"Стремится к нулю": Коболев оценил шансы подписать контракт на транзит газа

Транзит газа / Корреспондент

Руководитель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев оценил шансы подписания нового контракта на транзит газа с российским монополистом Газпром. По его словам, вероятность подписания соглашения очень маленькая.

"Надеюсь, что контракт будет подписан. Но мне кажется, что сейчас можно говорить, что вероятность подписания нового контракта до 1 января очень-очень маленькая", - рассказал Коболев в ходе дискуссии по вопросу выделения оператора ГТС из компании, которая транслировалась в Facebook.

При этом он указал, что данная вероятность стремиться к нулю.

"В математике есть такая концепция – непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", - подытожил глава компании.

Как ранее сообщал Главред, Украина и Румыния подписали техническое соглашение о взаимодействии, позволяющие транспортировать газ из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову