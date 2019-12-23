Цена транзита газа через Украину: в Газпроме озвучили детали

В России рассказали о цене транзита газа / Фото РБК

Плата российского газового гиганта Газпрома украинскому Натфогазу за транзит газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак в ходе доклада премьер-министру России Дмитрию Медведеву, пишут росСМИ.

Читайте такжеТранзит газа: Оржель раскрыл подробности договоренностей с РоссиейНапомним, ранее заместитель главы НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, о чем в Москве договорились представители России и Украины во время подписания договора по транзиту газа.

"Три миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года. Таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа. Транзит будет продолжено. Определены транзитные мощности на пять лет, за которые Газпром гарантированно должен заплатить. Но объемы транзита могут быть и большими, просто нужно будет дополнительно их бронировать (и платить по значительно более высокому тарифу) в год / квартал / месяц / сутки вперед", - написал он в Facebook.

По словам Витренко, стороны имели разногласия по продолжительности контракта. Россия хотела подписать его сроком на один год, а украинская сторона – на десять лет. В итоге, "сошлись посередине" и заключили договор на пять лет.