"Сошлись посередине": в Нафтогазе рассказали о договоре транзита с Газпромом

Юрий Витренко пояснил условности договора по транзиту / Фото: НВ

Заместитель главы НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, о чем в Москве договорились представители России и Украины во время подписания договора по транзиту газа.

"Три миллиарда долларов "живыми деньгами" до конца этого года. Таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа. Транзит будет продолжено. Определены транзитные мощности на пять лет, за которые Газпром гарантированно должен заплатить. Но объемы транзита могут быть и большими, просто нужно будет дополнительно их бронировать (и платить по значительно более высокому тарифу) в год / квартал / месяц / сутки вперед", - написал он в Facebook.

По словам Витренко, стороны имели разногласия по продолжительности контракта. Россия хотела подписать его сроком на один год, а украинская сторона – на десять лет. В итоге, "сошлись посередине" и заключили договор на пять лет.

Топ-менеджер подчеркнул, что в соглашении между сторонами будет заранее прописан тариф.

"В соглашении между Газпромом и Нафтогазом будет заранее определенный тариф. И оно будет заключено по международному праву и с международным арбитражем. При этом оно должно полностью соответствовать европейским нормам. Соглашение между Нафтогазом и оператором - это стандартный (для всех пользователей газотранспортной системы) договор на транспортировку, который в соответствии с украинским законодательством определяется регулятором. Тарифы по этому стандартному договору тоже определяются регулятором", - сказано в сообщении.

Читайте также"На выгодных для Украины условиях": Ермак пояснил договор по транзиту газаВитренко добавил, что Газпром не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, поэтому между ним и оператором существует еще и Нафтогаз. Украинская компания адаптирована к отечественным законодательным условиям, поскольку ее акционером является украинское правительство.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину будет сохранен. Позже он озвучил условия для продолжения транзита через территорию Украины.

20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией.