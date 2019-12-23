"Буря в стакане": в РФ открестились от прямых поставок газа в Украину

Газ / РИА Новости Украина

В Российской Федерации открестились от контракта с Украиной на прямые поставки газа. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, данная информация не соответствует действительности.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - цитирует политика Интерфакс Украина.

При этом он отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - объяснил Козак.

Кроме того, он уточнил, что Украина и РФ зафиксировали размер платы "Газпрома за оказание агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет".

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски Нафтогаза Украины или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - подытожил российский политик.

Как ранее сообщал Главред, украинские СМИ сообщили, что прямые контракты с российским Газпромом о поставках газа с 1 января заключили пять компаний из Украины.