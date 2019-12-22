Контракт на поставку газа из России: СМИ раскрыли детали

Ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с Газпромом.
Прямые контракты с российским Газпромом о поставках газа с 1 января 2020 года заключили пять украинских компаний.
Такие данные в комментарии Liga.net раскрыл информированный собеседник на нефтегазовом рынке.
О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь источник не уточнил.
Отметим, что информацию о том, что ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с Газпромом на поставку газа с 1 января 2020 года подтвердил и источник агентства Интерфакс-Украина.
В то же время собеседник агентства не стал уточнять их название и возможные объемы поставки.
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Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией.