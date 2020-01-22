Подделки и продажи "в черную". в Украине меняют правила торговли алкоголем

В Украине меняют правила торговли алкоголем

В Украине для проверки подлинности акцизных марок, которые используются при продаже алкогольных напитков, предложили наносить на них штрих-код.

Как рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, новая маркировка будет считываться стандартными для магазинов устройствами.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - написал Дубилет в своем Facebook.

Он подчеркнул, что новшество позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их подлинность. При этом государству не нужно будет создавать отдельную ІТ-систему.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, сколько украинская семья тратит на алкоголь"Эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IT-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", - пишет чиновник.

Дубилет считает, что внедрение данной системы является более эффективным, чем введение новой электронной акцизной марки, для считывания которой понадобилось бы дополнительное оборудование, инвестиции как бизнеса, так и государства.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров уже проработал все технологические части проекта, а также обсудил концепцию с бизнесом.

"Проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают. Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой – колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции", – добавил министр Кабмина.

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Напомним, ранее украинцев предупредили о росте цен на алкоголь.