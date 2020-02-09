Курс доллара продолжит падение: эксперт дал прогноз на неделю

Курс доллара снизится / Фото pixabay.com

В течение недели с 10 февраля курс доллара к гривне в Украине снизится. В частности, курс доллара может опуститься до 24 гривен за один "зеленый". Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, курс доллара на межбанке через неделю может торговаться около 24,1 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 гривни за один доллар.

Иосуб также отметил, что за минувшую неделю курс гривни укрепился и это никак не связано с какими-то внешними факторами.

"Гривна укрепилась к доллару, который в свою очередь укреплялся к другим валютам, начиная от евро, заканчивая рублем. Так, валютная пара евро/доллар снизилась к 1,0950, а это минимальное значение с начала октября прошлого года", - цитирует Иосуба РБК Украина.

Тем временем Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля, установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар - это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,537 гривен за 1 доллар (-0,0424 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет 24,5794 гривен за один "бакс".

Курс доллара НБУ / bank.gov.ua

Напомним, аналитики компании Forex Club прогнозируют, что курс гривны на протяжении февраля 2020 года будет колебаться в диапазоне 24,5-25,5 гривен за доллар.