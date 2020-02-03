Аналитики рассказали, что будет твориться с курсом доллара в феврале

Курс валют. Иллюстративное фото / УНИАН

Курс гривны на протяжении февраля 2020 года будет колебаться в диапазоне 24,5-25,5 гривен за доллар.

Такой прогноз озвучили аналитики компании Forex Club, сообщает УНИАН.

Согласно их данным, общий баланс сил на украинском валютном рынке будет определяться с учетом предложений Минфина по доходности долговых облигаций, активности отечественных экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.

"Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривны и стремительно снижающаяся доходность долговых облигаций. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалось инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение Национального банка снизить учетную ставку к концу 2020 года до 7%. Поэтому для поддержки спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернуться к более высокой ставке по доходности", – заявил глава отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко оценил сценарий с курсом 20 гривен за доллар США. До этого экономист Олег Соскин выдал неожиданный валютный прогноз.