Украинцев ждет новый курс доллара: эксперт дал прогноз цены валюты

Курс доллара в Украине просядет / Униан

После завершения рождественских и новогодних праздников украинцев ждет новый курс доллара. В частности, гривна должна укрепить свои позиции, а курс доллара к гривне упадет до 23,5 гривни за один "зеленый".

Аналитик Вадим Иосуб прогнозирует новый курс доллара к гривне примерно с середины января.

"На ближайшую неделю мы ожидаем совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн", – цитирует эксперта Обозреватель.

Напомним, в четверг, 9 января, официальный курс доллара в Украине резко подскочил в цене до 23,83 гривни - это на 15 копеек дороже по сравнению предыдущим банковским днем. Подорожал доллар и в банках. В четверг средний курс гривни к доллару в продаже был установлен на уровне 24,18 грн/долл.

Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м. В частности, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара к гривне, который ранее неоднократно пробивал новое дно, в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.