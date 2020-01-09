Курс доллара в Украине резко вырос

Курс евро в банках снизился на 2 копейки / Фото: 24tv.ua

В четверг, 9 января, официальный курс доллара в Украине резко подскочил в цене до 23,83 гривни - это на 15 копеек дороже по сравнению предыдущим банковским днем.

Курс доллара НБУ на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривни за доллар (-0,1560). Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, курс доллара на 8 января составлял 23,6785 гривен за доллар.

Подорожал доллар и в банках. В четверг средний курс гривни к доллару в продаже был установлен на уровне 24,18 грн/долл. Средний курс продажи евро в банках снизился на 2 копейки и составил 26,84 грн/евро.

Напомним, в первую неделю января 2020 года в Украине резко обвалился курс доллара на наличном рынке. В частности, американскую валюту продают на 70 копеек дешевле за один "бакс".

Как сообщал Главред, ранее эксперты рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м. В частности, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара к гривне, который ранее неоднократно пробивал новое дно, в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.