Свежий курс НБУ: доллар и евро "утерли нос" гривне

Официальный курс доллара в Украине ощутимо повышен / Reuters

Курс НБУ доллара и евро на четверг, 9 января, ощутимо повышен к гривне - американская валюта подорожала на 16 копеек, а европейская - на 10 копеек.

Нацбанк решил, что 1 доллар должен стоить более 23,80 грн, а 1 евро - более 26,40 грн.

Курс НБУ на 9 января:

1 доллар - 23,8345 грн (8 января курс составлял 23,6785);

1 евро - 26,4909 грн (8 января курс составлял 26,3932).

Напомним, курс НБУ доллара и евро 3 января серьезно подскочил - американская валюта достигла отметки в 23,6862 грн (ранее стоила 2329,2885), а европейская - подорожала до 26,4220 грн (ранее стоила 2580,8517).