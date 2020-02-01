"Кошмар и ужас": эксперт оценил сценарий с 20 гривнами за доллар

В Украину еще могут зайти 5-7 млрд долларов / Униан

Искусственное усиление гривны является вполне реальным сценарием, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Если Минфин выдаст 25-30% купонного дохода, то на какой-то период – возможно (укрепление гривны, - ред.). Сюда может войти миллиардов 5-7 долларов, а потом, через полгода, выйти. Тогда будет кошмар и ужас для граждан", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Вместе с тем эксперт отметил, что вероятное укрепление гривны не повлияет на снижение цен.

"В Украине работает механизм инфляции предложения, а не спроса. В данном случае вообще ничего не предвещает снижения цен", - добавил Гаврилечко.

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Напомним, ранее известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке.