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Как в Венесуэле: эксперт напугал резким подорожанием курса доллара

21 января 2020, 11:09

Олег Соскин назвал дату возможного краха финансовой системы Украины.

доллары
Курс доллара может дойти до 50 гривен за один "бакс" / Reuters

На ослабление гривни и укрепление курса доллара в Украине повлияли субъективные и объективные факторы. Такое мнение Главреду высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Одной из причин того, что курс доллара пошел вверх, стал скандал с "пленками Гончарука". Однако, премьер-министр остался на своем посту, а это значит, что этот фактор должен прийти в нулевую фазу. Тем не менее курс гривни все равно может еще больше просесть.

Соскин напомнил, что январь – месяц слабой финансовой активности, а февраль всегда дестабилизирует валютно-финансовую ситуацию в стране. Потому ослабление гривни возможно.

"Все зависит от того, сможет ли правительство стабилизировать экономическую ситуацию, особенно на уровне госбюджета. Потому что доходы бюджета сократились в связи с недопоступлением налоговых ресурсов. Кроме того, в феврале планируются выплаты по долгам. И это тоже ослабляет гривню", - отметил эксперт.

По словам Соскина, правительство и Нацбанк должны провести мероприятия по стерилизации лишней гривны, особенно безналичной, иначе курс гривни может серьезно девальвировать. Кроме того, необходимо стимулировать приток свободно конвертируемой валюты в страну и сократить государственные расходы на содержание бюрократического аппарата.

"Эта сумма в несколько миллиардов сравнительно небольшая, но достаточная для того, чтобы стабилизировать соотношение гривни к доллару", - добавил он.

При этом все меры нужно предпринять до конца января. Иначе в феврале может начаться крах финансовой системы.

Читайте также10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз"Если они упустят момент, то курс валют может уйти за 30 гривен за доллар, начнется массовый сброс гривны, финансовый коллапс может дойти до 50 гривен за доллар и его будет трудно остановить. И тогда это грозит падением заработной платы и выходом на так называемую спиральную инфляцию, как в Венесуэле или Боливии", - резюмировал Олег Соскин.

Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозировал, что в течение новой недели с 20 января в Украине может подскочит курс доллара к гривне. 

Как сообщал Главред, ранее украинские бизнесмены дали прогноз курса доллара на 2020 год. По мнению представителей украинского бизнеса, курс доллара в нынешнем году будет подвержен колебаниям

Доллар гривна курс доллара Олег Соскин новости Украины курс гривни
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