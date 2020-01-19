"Зеленый" подскочит цене: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

Курс доллара вырастет / Фото pixabay.com

В течение новой недели с 20 января в Украине может подскочит курс доллара к гривне. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

В частности, через неделю курс доллара на межбанке может составить около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться на уровне 24,3/24,6 гривни за один доллар.

Аналитик напомнил, что курс доллара на межбанке ускорил рост в пятницу, 17 января, после заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

"Однако после обеда, когда стало понятно, что президент страны Владимир Зеленский отложил решение о принятии отставки, гривна частично восстановила позиции", - добавил Иосуб в комментарии РБК-Украина.

На 20 января 2020 года Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,25 гривни за доллар - это 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,2527 гривни за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривни за 1 доллар.

Скриншот / bank.gov.ua

Напомним, за неделю с 13 по 17 января средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли с 23,84/24,18 до 24,10/24,39 гривни (+1,1%/+0,9%).

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