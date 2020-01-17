Курс доллара: украинские бизнесмены дали прогноз на 2020 год

Доллар / УНИАН

Глава украинских финансовых предприятий ожидают к концу 2020-го среднее значение обменного курса через год на уровне 27,43 гривен за доллар.

Соответствующая информация содержится в документе "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV финансовый квартал 2019-го.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания предпринимателей заметно улучшились. В I квартале 2019-го главы предприятий ожидали курс на уровне 29,32 гривны за доллар, во II квартале - на уровне 28,82 гривны за доллар, в III квартале - 27,96 гривны за доллар.

Далее, всерьез выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс в 2020-м не превысит 27,00 гривен за доллар - до 44,1% (в III-м квартале 2019 года - 32,3%).

Напомним, аналитик Вадим Иосуб дал прогноз курса украинской валюты после завершения рождественских и новогодних праздников.