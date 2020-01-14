"Доллар нанес удар по гривне": свежий курс от НБУ

Курс доллара пересек психологическую отметку / torange.biz

Официальный курс доллара в Украине снова пересек психологическую отметку - стоимость превысила 24 гривны.

Курс американской валюты повышен на 10 копеек, а курс евро возрос на семь копеек.

Курс НБУ на среду, 15 января:

1 доллар - 24,0257 грн (14 января - 23,9275);

1 евро - 26,6889 грн (26,6205).

Напомним, в Украине гривна длительное время укреплялась по отношению к доллару, но позже начала терять позиции. Ранее сообщалось, что в украинском госбюджете на 2020 год курс доллар заложен на уровне 27 грн за один бакс.