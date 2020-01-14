"Доллар нанес удар по гривне": свежий курс от НБУ

Нацбанк решил, что курс доллара в Украине должен быть выше на 10 копеек.
Официальный курс доллара в Украине снова пересек психологическую отметку - стоимость превысила 24 гривны.
Курс американской валюты повышен на 10 копеек, а курс евро возрос на семь копеек.
Курс НБУ на среду, 15 января:
- 1 доллар - 24,0257 грн (14 января - 23,9275);
- 1 евро - 26,6889 грн (26,6205).
Напомним, в Украине гривна длительное время укреплялась по отношению к доллару, но позже начала терять позиции. Ранее сообщалось, что в украинском госбюджете на 2020 год курс доллар заложен на уровне 27 грн за один бакс.